Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.

KLÜ'nün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Kasım-6 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek vize sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin mahremiyetine saygı göstermektedir."