Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması Açıklaması
27.11.2020 09:19
Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.
Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.
KLÜ'nün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"30 Kasım-6 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek vize sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin mahremiyetine saygı göstermektedir."
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