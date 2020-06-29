Kırklareli Üniversitesine "Engelsiz Üniversite" ödülü - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020" yarışmasında ödüle layık görüldü.



KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Engelsiz Üniversite" ödülüne layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülü almaya hak kazandıklarını bildiren Şengörür, merkezi derslikler binasında ise yine aynı kategoride "Turuncu Bayrak" adayı olmaya hak kazandıklarını ifade etti.

Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü kurduklarını aktaran Şengörür, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen bu ödüller, bizleri ziyadesiyle motive ediyor. Verilen ödüller yalnızca fiziki çalışmaların ölçülmesinde değil bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmasına da önemli katkılar sunuyor. Engelsiz bir Türkiye için biz de varız. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel çalışmalara imza atmak için çaba göstereceğiz."