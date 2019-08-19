Son Dakika Haberleri: Kırklareli Üniversitesine ilk kayıt yapıldı
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Kırklareli Üniversitesine ilk kayıt yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Kırklareli Üniversitesine ilk kayıt yapıldı, System.String[]
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.
Bu yıl açılacak tıp fakültesine ilk kaydı Muğla'dan gelen Hamdi Özsan yaptırdı.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı konuşmada, tıp fakültesine ilk öğrenci kayıtlarının yapılıyor olmasından heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi.
Tıp fakültesini önemsediklerini, bu yıl fakülte için 30 kontenjan açtıklarını ve kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimlerini Namık Kemal Üniversitesinde sürdüreceklerini anlatan Şengörür, "Eğitim alt yapımızı tamamladıktan sonra öğrencilerimiz üniversitemize gelecekler. Ülkemizde sağlık eğitiminin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kaliteli eğitim Kırklareli'nde de devam edecek." dedi.
Özsan ise KLÜ'yü tercih ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Rektör Şengörür, ardından hukuk fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerle sohbet etti.
Bülent Şengörür, Kırklareli, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:37 Kaynak: AA
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