Kırklareli Üniversitesine TÜBA'dan ödül - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesine TÜBA'dan ödül
26.12.2020 10:55
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Kübra Fettahoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri'nde Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Kübra Fettahoğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri'nde Fuat Sezgin Özel Ödülü'ne layık görüldü.
KLÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP'ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan "2020 Yılı TÜBA Ödülleri" sahiplerini buldu.
Bu kapsamda Dr. Kübra Fettahoğlu, "Rasathane-i Amire" eseriyle Fuat Sezgin Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.
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