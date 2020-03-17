Kırklareli Valiliği: Covid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği, sosyal medyada 'Devlet hastanesine 40 kişilik grup getirildiği, 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastamız bulunmamaktadır. Valiliğimiz harici sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar etmeyin. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlara itibar edilmemesi, Kırklareli Devlet Hastanesi 'ne 40 kişilik bir grup getirildiği 2 kişinin testinin pozitif çıktığı iddia edilen ses kaydı ve benzeri yazılı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi istenilen açıklamada, tüm açıklamaların valililiğin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği belirtildi. Açıklamada, "İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır" ifadesi yer aldı