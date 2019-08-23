Kırklareli valiliği'den 'kıyıköy'de kum hırsızlığı' açıklaması

KIRKLARELİ Valiliği, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde, balıkçı barınaklarının temizliği bahanesiyle gelen gemilerin kum hırsızlığı yaptığı iddialarını yalanladı. Valilik, yapılan işlemin yasal olduğunu bildirdi.Kırklareli Valiliği, 'Kıyıköy'de kum hırsızlığı' başlığıyla yayınlanan haberler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemilerin, deniz tabanındaki tonlarca kumu çalarak, İstanbul limanlarında sattığı, hem devlet hazinesini hem de yasal olarak çalışan şirketleri zarara uğratıldığı iddiaları üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bahse geçen iddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün 29.08.2018 tarihli ve E.19770 sayılı yazıları ile izin verilen ve eki Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün taramaya yönelik yazıları gereği tarama yetkisi bulunan Üçel Denizcilik ve Tic. A.Ş tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı Liman Ağzında oluşan kum topuğu taraması için İğneada Liman Başkanlığı'nca duyuru yazısı 03.09.2018 tarihinde yapılarak, çalışmalar başlamış ve o tarihten beri 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün kontrolünde bu firmaya ait gemiler Balıkçı Barınağı'nın giriş ağzını tarayarak temizlemektedirler. 24/04/2019 tarihli 158 ihbar hattına izinsiz kum alma ile ilgili yapılan ihbara ilişkin, İğneada Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede de herhangi bir hukuksuzluğa rastlanılmadığı, yapılan iş ve işlemlerin yasal olduğu görülmüştür. Art niyet çerçevesinde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."