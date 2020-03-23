Kırklareli Valiliği, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkışlarına açık olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Vatandaşlarımız Dereköy'den çıkabilir" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu bildirildi.

Sınır kapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yolcu görüş ve çıkışlarına kapalı olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bulgaristan Devlet Radyosu'nun (BNR) haberine göre, Kapıkule-Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli-Lesovo sınır kapılarında Edirne Valiliğinin talimatıyla vatandaşların yaya geçişlerine izin verilmezken Türk-Bulgar sınırını yaya geçmek isteyen Bulgaristan vatandaşlarının Kırklareli'ye, oradan da şehirler arası otobüsle veya taksiyle Dereköy Sınır Kapısı'na kadar gelebilecekleri belirtildi" haberi gerçeği yansıtmamakla birlikte işin aslı resmi olarak Kırklareli Valiliği 2020-11 nolu basın açıklamamızda da belirtilmiştir.

Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş çıkışlarına kapatılmıştır. Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir."