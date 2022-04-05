Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor

05.04.2022 12:13
Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor

Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarını aşevinden karşılıyor.

Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarını aşevinden karşılıyor.

Kırklareli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aşevi Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumda olan 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Özenle hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşların evlerine dağıtılıyor.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Valiliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement