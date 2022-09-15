Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

15.09.2022 14:56
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Ayvalı köy yolunun asfalt ile kaplandığı belirtildi.

Açıklamada ekiplerin çok sayıda bölgede yol onarım çalışmaları yaptıklarını bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan'ın okul ziyareti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Kalkan, özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Derslikleri gezen Kalkan, öğrencilerle de sohbet etti.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

Kırklareli'nde öğrenci velilerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi'ni tanıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele hakkında velileri bilgilendirdi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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