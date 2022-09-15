Kırklareli'nden kısa kısa

İl Emniyet Müdürlüğü , kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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