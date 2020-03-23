Kırklareli Valiliği: " 'Kırklareli'nde vaka' haberi gerçeği yansıtmamaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği: ' 'Kırklareli'nde vaka' haberi gerçeği yansıtmamaktadır' - Son Dakika

Kırklareli Valiliği: " 'Kırklareli'nde vaka' haberi gerçeği yansıtmamaktadır"

6 saat önce

Kırklareli Valiliği, "Kırklareli'nde vaka!" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği:

Kırklareli Valiliği, "Kırklareli'nde vaka!" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan araştırma ve incelemelerde WhatsApp gruplarından "Kırklareli'nde vaka!" şeklinde photoshop programlarıyla hazırlanan görsellerin hızla yayıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" (Kırklareli'nde vaka!) haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Sanki Sabah Gazetesi'nin yayınıymış gibi gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak paylaşımlar yapılmaktadır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere photoshop programı ile ilimizde böyle bir vaka algısı yaratılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden (www.kirklareli.gov.tr) ve Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan ( Twitter: @valikirklareli – instagram : @kirklarelivaliliği) takip edebilirsiniz. "

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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