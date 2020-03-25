Kırklareli Valiliği: "Kovid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği: 'Kovid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır' - Son Dakika

Kırklareli Valiliği: "Kovid-19 tespit edilen hastamız bulunmamaktadır"

14 dakika önce

Kırklareli Valiliği, kentte korona virüs tespit edilen hastanın olmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği:

Kırklareli Valiliği, kentte korona virüs tespit edilen hastanın olmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz harici sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar etmeyin. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp gruplarından paniğe ve endişeye sebep veren 'İlimizde vaka var, şu hastanede karantinaya alınan hasta var, yoğun bakıma kaldırıldı, hastanede çalışan tanıdığım dedi, bize bilerek söylenmiyorlar' tarzında asılsız paylaşımlar yapılmakta olup, bu tür paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden ve Kırklareli Valiliği Resmi Sosyal Medya Hesaplarımızdan,limizde korona virüs (Kovid-19) Tespit edilen hastamız bulunmamakla birlikte, Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski Devlet Hastanelerimizin bahçelerinde kurulan ve kurulacak olan çadırlar da tamamen korona virüs yayılmasını engellemeye yönelik tedbir amaçlıdır. Bu tedbirlerimiz kapsamında ayrıca İl Merkezi ve,lçerimizin girişlerinde bulunan Polis ve Jandarma noktalarında da korona virüs yayılmasını engellemek için vatandaşlarımızın vücut ısısı ölçümleri gibi tedbirler alınacaktır. İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:23 Kaynak: İHA

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