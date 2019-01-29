Kırklareli Valiliği Logosu Tanıtıldı

Kırklareli Valiliği'nin yeni logosu tanıtıldı.

Kırklareli Valiliği'nin yeni logosu tanıtıldı.



Vali Osman Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, logonun Cumhurbaşkanlığı logosuyla harmanlanarak Kırklareli'nin tanıtımına katkı sağlayan figürlerin yerleştirildiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinin devam ettiğini anımsatan Bilgin, tüm valilik ve bakanlık logolarında düzenlemeler gerçekleştirildiğini bildirdi.



Kırklareli Valiliği'nin yeni logosunun da Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz eden ettiğini ifade eden Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanlığı armasında bulunan tarihteki 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldız, ortasında Türk milletinin sembolü şanlı bayrağımızda bulunan ay ve yıldızımız yer almaktadır. Logomuzun ana temasını oluşturan toplar ise, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Demirköy ilçemizde bulunan Fatih Dökümhanesi'nde hazırlattığı 'Şahi Topları'nı sembolize etmektedir. Kırklareli tarihine bakıldığında bir üzüm kenti olarak öne çıkmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimizin milli içeceği olmasını önerdiği üzüm suyundan yapılan hardaliyeyi de ön planda tutularak üzüm figürü, dünyada nadir görülen ve ilimizin turizmine büyük katkı sağlayan Longoz Ormanları ile Istranca Dağları da sembolize edilerek işlenmiş olup, ilimizin kuruluş yılı da yer almaktadır. Yeni logomuzun hayırlı olmasını diliyorum."



Bilgin, yeni logonun vatandaşlar tarafından da beğenileneceğini de düşündüklerini dile getirdi.

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