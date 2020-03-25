Kırklareli Valiliği: Lüleburgaz'da hemşire dövüldü iddiaları asılsız - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde görevli bir hemşirenin dövüldüğü yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 2013 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanının fotoğrafını kullanarak, 'Lüleburgaz'da bizler için gecesini, gündüzünü, hayatını riske atan hemşireyi döverek saçlarından tutup, yerlerde süründürdüler' paylaşımı yaptı.