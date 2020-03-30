Kırklareli Valiliği'nden

Kırklareli Valiliği, vatandaşları, "Vefa Sosyal Destek Grubu" adını kullanılarak dolandırmaya çalışanlara karşı uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı kötü niyetli kişi yada kişilerin kendilerini "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli olarak tanıtarak vatandaşların kimlik bilgileri, hesap numaraları ve gizli bilgilerini talep ettiği bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu ve benzeri içerikte aramaları güvenlik güçlerine bildirmesi istendi.



Açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" kimlik kartı ve yeleği olmayanlara vatandaşların kapılarını açmaması gerektiği belirtilerek, vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade edildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının, talepleri halinde valilik koordinesinde, kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından eksiksiz karşılandığı bildirildi.