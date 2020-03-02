Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği, Lüleburgaz ilçesinde koronavirüslü şüphelilerin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile internet sitelerinde 'Lüleburgaz'da koronavirüs şüphesi', 'Hastane karantinaya alındı' gibi paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: