Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika
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Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması

6 saat önce

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yapıldığını ancak şehirde virüs tespit edilen hasta bulunmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması, System.String[]

KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yapıldığını ancak şehirde virüs tespit edilen hasta bulunmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında şehirde koronavirüs vakası görüldüğü iddialarının yer aldığı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen Valilik açıklamasında, "İlimizde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastamız bulunmamaktadır. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden ve Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Bu yüzden halkımızın panik ve endişeyi bir kenara bırakarak, koronavirüs riskine karşı 14 kuralı uygulamaları önemle rica olunur" denildi.Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yapılması planlanan kooperatif genel kurullarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.


Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
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