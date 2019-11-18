Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valiliği: "Sıfır işgal' uygulamasıyla valiliğimizin ilgisi bulunmamaktadır"
Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliği: 'Sıfır işgal' uygulamasıyla valiliğimizin ilgisi bulunmamaktadır' - Son Dakika

Kırklareli Valiliği: "Sıfır işgal' uygulamasıyla valiliğimizin ilgisi bulunmamaktadır"

6 saat önce

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesince sürdürülen "Sıfır işgal" uygulamasının valilikle bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği:

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesince sürdürülen "Sıfır işgal" uygulamasının valilikle bir ilgisinin olmadığını bildirdi.


Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde zabıta ekipleri tarafından kaldırımlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına yönelik uygulama yapıldığı hatırlatıldı.

Bu uygulamanın Kırklareli Belediyesi görev ve sorumluluğunda olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu uygulamanın Kırklareli Valiliği'nin talimatı doğrultusunda yapıldığı algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Uygulama ile ilgili Kırklareli Valiliği tarafından hiç bir talimat verilmemiş olup konuyla valiliğimizin ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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