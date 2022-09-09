Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

09.09.2022 11:48
Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğince okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul ve çevresinde alınan güvenlik tedbir ve faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, alınan yeni önlemlerin planlaması da yapıldı.

Ekici, konuşmasında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde tutulduğunu ifade eden Ekici, öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla bir takım yeni tedbirlerin de alındığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi Kırklareli'nde orman işçilerine eğitim verildi Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' 112'nci kez kuruldu Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' 112'nci kez kuruldu
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde okullarda güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement