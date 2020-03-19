Kırklareli Valiliğinden asılsız "koronavirüs paylaşımları"yla ilgili uyarı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valiliğinden asılsız 'koronavirüs paylaşımları'yla ilgili uyarı Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Valiliğinden asılsız "koronavirüs paylaşımları"yla ilgili uyarı Açıklaması

6 saat önce

Kırklareli Valiliği, halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Kırklareli Valiliğinden asılsız

Kırklareli Valiliği, halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak haber ve sosyal medya paylaşımları için "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçlarından işlem gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili Adana'da yaklaşık 10 bin kişiye asılsız koronavirüs mesajları atan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T'nin tutuklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüsle ilgili asılsız haber ve paylaşım yapanlar tutuklanacak. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yola açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte tüm açıklamaları, Kırklareli Valiliği web sitemizden (www.kirklareli.gov.tr) ve Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan ( Twitter: @valikirklareli – instagram : @kirklarelivaliliği) takip edebilirsiniz.

İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Valiliğinden asılsız "koronavirüs paylaşımları"yla ilgili uyarı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]