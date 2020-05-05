Kırklareli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "yardım toplanıyor" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Kovid-19 salgınını bahane ederek, kendilerini Kırklareli Valisi Osman Bilgin, vali yardımcısı, kamu kurum yöneticisi olarak tanıtıp, çeşitli hayır ve yardım bahaneleri ile vatandaşlardan solunum cihazı alınacağı gerekçesi ile para istendiğine dair duyumlar alındığı belirtildi.

Kırklareli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun, iş insanlarından ya da vatandaşlardan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilmektedir.

İlimizdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Bu nedenle kolluk görevlilerimize yardımcı olmak ve vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen kolluk kuvvetlerimizi 112-155-156 numaralı telefonlardan arayarak ihbarda bulunmaları, bu kişi ya da kişilere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."