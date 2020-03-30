Kırklareli Valiliğinden evde kalan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılması ve önlenmesinde en önemli etkenlerin başında vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini bildirildi.

Bu uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Dünyada pandemi olarak kabul edilen koronovirüs salgınında tüm sağlık otoritelerince en önemli kurallar olarak evde kalınması, kişisel temizliğimize dikkat edilmesi, sosyal mesafeye uyulması ve virüs belirtilerinde 14 günlük kişisel karantina uygulaması esas gösterilmektedir. Eğer bu izolasyonu sağlaya bilirsek aldığımız tüm tedbirler ve önlemler bir anlam kazanacaktır. Biliyoruz ki virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."