Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valiliğinden "mülteci" açıklaması
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Kırklareli Valiliğinden "mülteci" açıklaması

43 dakika önce

Kırklareli Valiliği, Iğdır'dan sevk edilen mültecilerin ülkelerine gönderilme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kırklareli Valiliğinden
Kırklareli Valiliği, Iğdır'dan sevk edilen mültecilerin ülkelerine gönderilme işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla, kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan, aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle 637 mültecinin Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği anımsatıldı.
Kırklareli'ne sevk edilen mültecilerin idari işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Sevki yapılan 637 yabancı uyruklu kişiden 215'i, 19.06.2019 tarihi itibariyle ülkelerine gönderilmiş olup, geri kalan tüm mülteciler önümüzdeki 3 gün içerisinde ülkelerine gönderilecektir.
İlimizdeki düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleriyle ilgili tüm süreç daha önce de olduğu gibi valiliğimiz koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmektedir." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Pehlivanköy, Iğdır, Kırklareli, Güncel
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