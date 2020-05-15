Kırklareli Valiliğinden ramazan yardımları - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ihtiyaç sahiplerine nakdi, gıda ve yemek yardımlarının devam ettiği belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırsever vatandaşların da destekleriyle 10 bin gıda kolisinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, Türk Kızılay işbirliğinde de ramazan boyunca 5 bin kişiye iftarda sıcak yemek gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, yardımların ulaştırılmasında görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür edildi.