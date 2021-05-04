Kırklareli Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bilgin, çalışmalara katkı veren herkese teşekkür etti.???????

Vali Osman Bilgin , yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokaktaki can dostların sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

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