Kırklareli Valiliğinden yağış uyarısı - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, gün boyu gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.

Valilik olarak tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."