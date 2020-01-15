Kırklareli Valisi Bilgin 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Bilgin, 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma ihbarlarının tek çatı altına toplandığını söyledi.

Vatandaşlara daha hızlı hizmet sunabilmesi amacıyla merkezin kurulduğunu ifade eden Bilgin, merkezdeki çağrıların hızla alınarak gerekli kurumlara aktarıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığınca vatandaşların tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine ve kontrolüne olanak sunan e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin uygulamada olduğunu anımsatan Bilgin, bu uygulamanın çok önemli olduğuna değindi.

Tüm vatandaşların uygulanmadan faydalanması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Sağlık Bakanlığınca uygulanan e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi sağlığımız, güvenliğimiz ve yaşam kalitemizin artması için iyi bir uygulama. Tüm vatandaşların kullanmasını öneriyorum. Nasıl ki WhatsApp kullanıyorsak e-Nabız da onun gibi bir şey. Onu indirip kullanmak gerekiyor. Çok sağlıklı bir uygulamadır." dedi.