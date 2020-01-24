Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni hazırlanan 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni hazırlanan 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Vali Bilgin, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, projelerin hepsinin bir birinden değerli olduğunu söyledi.

Projelere vatandaşların da destek vermesini isteyen Bilgin, her alanda projeler ürettiklerini aktardı.

Kentin gelişiminden kalkınmasına, eğitim seviyesinden sağlık hizmetlerine, tarımdan sokak köpeklerine kadar projeler hazırladıklarını anlatan Bilgin, "Kurumlar proje hazırlamak için gerçekten yoğun gayret içerisinde. Her kurumumuz kendi alanında projeler hazırladı. Hazırlanan projelerimiz artık hayata geçiriliyor." dedi.

Bilgin, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi
Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:06:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]