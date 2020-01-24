Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni hazırlanan 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Vali Bilgin, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, projelerin hepsinin bir birinden değerli olduğunu söyledi.

Projelere vatandaşların da destek vermesini isteyen Bilgin, her alanda projeler ürettiklerini aktardı.

Kentin gelişiminden kalkınmasına, eğitim seviyesinden sağlık hizmetlerine, tarımdan sokak köpeklerine kadar projeler hazırladıklarını anlatan Bilgin, "Kurumlar proje hazırlamak için gerçekten yoğun gayret içerisinde. Her kurumumuz kendi alanında projeler hazırladı. Hazırlanan projelerimiz artık hayata geçiriliyor." dedi.

Bilgin, projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.