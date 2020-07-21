Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansı'nın (AA) foto muhabirlerince, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü inceledi.

Vali Bilgin, AA Muhabiri Özgün Tiran'ı makamında kabul etti.

Tiran, ziyarette Vali Bilgin'de "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Albümdeki fotoğrafları inceleyen Bilgin, AA'nın bu çalışmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına altığını ifade eden Bilgin, bu nedenle albümün değerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Albümü makam odasında bulunduracağını ve gelen misafirlerine göstereceğini dile getiren Bilgin, Kovid-19'a karşı herkesin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.