Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin, Babaeski'de Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Bilgin, Babaeski'de Ziyaretlerde Bulundu

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin, Babaeski'de Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Babaeski ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret eden Vali Bilgin, burada kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Özellikle dezavantajlı kursiyerlerin yapmış olduğu ürünlerin satışı konusunda çalışmalar yapacaklarını belirten Vali Bilgin, bu ürünlerin alıcısı ve satıcının da hazır olduğunu anlattı.

Elde edilen ürünler için pazar mekanizması oluşturulması gerektiğini anlatan Bilgin, ürünlerin yurt dışında da satışı için gerekli çalışmaları bizzat yapacağını bildirdi.

Bu ürünlerin e-ticaret üzerinden de satılabileceğini vurgulayan Vali Bilgin, bu konuyla ilgilide Ticaret ve Sanayi Odası ile de görüşeceklerini kaydetti.

Bu tür kursların insanların bir birine kaynaşması açısında da önemine değinen Bilgin, "Bizi insan yapan faktör konuşmaktır, bizim duygularımız düşüncelerimiz var, ancak biz irtibat kurmuyoruz. Bu nedenle de insanları farklı algılıyoruz. İnsan kendine yakın hissettiği, dokunduğu şeye kendini yakın hisseder. Burada da bakıyorum her toplum kesiminden insanımız var." şeklinde konuştu.

Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin daha sonra kursiyerlere hediyeler verdi.

Bilgin ardından Babaeski Roman Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneğini ziyaret ederek, roman vatandaşlarla sohbet etti.

Burada da vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, Roman vatandaşlara her zaman gereken desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Bilgin daha sonra 1992 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Asteğmen Turgay Süzgen'in ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin son olarak Cem Vakfı tarafından lokma dağıtım törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:27 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Babaeski, Güncel
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