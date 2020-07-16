Kırklareli Valisi Bilgin: "Bayramda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin: "Bayramda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

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Bilgin, AA muhabirine, kentte Kovid-19 hasta sayısının tekli rakamlara düştüğünü söyledi.

Kovid-19'un hafife alınacak bir salgın olmadığını dile getiren Bilgin, herkesin en üst seviyede tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bugün yeni vaka sayılarımız tekli rakamlarda. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterelim. Bu, yüzde 99 tedbir ile engellenecek bir şey değil. Yüzde 100 tedbir almalıyız, bu da mümkün değil. Biz tedbirlerimizi almaya özen gösterelim, gerisi Allah'ın takdiri. Salgın, aşı bulunmadıkça, ilaç veya tedavi yöntemleri bulunmadıkça uzun süre belki misafirimiz olacak. Kırklareli halkı bu süreçte bize gerçekten çok önemli destek oldu."

Bilgin, bir süre önce kendisinin de hastalığa yakalandığını ve tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin: 'Bayramda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım' - Son Dakika
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