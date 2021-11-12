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Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması

12.11.2021 17:30
Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası kapsamında yapılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası kapsamında yapılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri bilgilendirdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uygulamaya Vali Bilgin ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile emniyet ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Vali Bilgin, denetim sırasında emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan Vali Bilgin, broşür ve tek kullanımlık maske hediye etti.

Vali Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası kapsamında ülke genelinde düzenlenen trafik uygulamasını Kırklareli'nde de emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında yaptıklarını söyledi.

Emniyet kemerinin insan hayatı için çok önemli olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Emniyet kemerinin yaralamalı trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60 oranında azalttığını özellikle vurgulamak istiyorum. Kampanya kısa süreli değildir. 2021 yılında açıklanan Trafik Strateji Belgesi'yle Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın İçişleri Bakanımızın sahiplendiği ve onun kontrolünde yürütülen proje ile 2021-2030 yılları arasında sürecek bir çalışmanın aşamalarından biridir. Özellikle emniyet kemerinin takılmasının çok önemli olduğunu asla ve asla unutmayalım. Bu, bizim için, vatandaşımız için hayat kurtaran en önemli faktörlerden biridir."???????

Kırklareli Valisi Bilgin Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması
Kırklareli Valisi Bilgin Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması
Kırklareli Valisi Bilgin Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması
Kırklareli Valisi Bilgin Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması
Kırklareli Valisi Bilgin Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması

Osman Bilgin, Kırklareli, Özgürlük, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin 'Bi Hareketine Bakar Hayat' Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Bilgin "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası'nı sürücülere tanıttı Açıklaması - Son Dakika
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