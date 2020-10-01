Kırklareli Valisi Bilgin: "Bu yıl çok önemli bir kuraklık bizi bekliyor" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bu yıl çok önemli bir kuraklık yaşanacağını gözlemlediklerini bildirdi.

Vali Bilgin, Kırklareli Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek, çiftçilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Su ve su kaynaklarının çok dikkatli kullanılması gerektiğini bildiren Bilgin, kuraklığı yavaş yavaş herkesin hissetmeye başladığını ifade etti.

Hiç bir vatandaşın mağdur olmaması için daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Bu yıl çok önemli bir kuraklık bizi bekliyor. Su gerçekten çok önemli. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu anlamda duyarlılığımızı arttırarak suyumuzu boşa akıtmayalım." dedi.

Bilgin, toplumun en üretken kesiminin çiftçi ve köylülerin oluşturduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretimden hiçbir zaman kopmayan çiftçilere teşekkür eden Bilgin, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.

Bilgin, dolu ve yağışlardan etkilenen üreticilere de gereken maddi yardımı yaptıklarını hatırlattı.

Konuşmaların ardından Şaylan, Vali Bilgin'e desteklerinden dolayı plaket verdi.