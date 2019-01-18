Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da
25 dakika önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Çorlu
'da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi. Vali Bilgin
, ilk olarak 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığının Çırak Bayırı mevkisinde yer alan binasına giderek burada Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile bir araya geldi. Vali Bilgin, daha sonra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter'i de ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Çorlu'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:54 Kaynak: İHA
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler
TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır