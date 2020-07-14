Kırklareli Valisi Bilgin'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Bilgin, mesajında, FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemediğini belirtti.

FETÖ/PDY terör örgütü ve onu teşvik eden işbirlikçilerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisini, stratejik kurumları hedef alarak devletin yönetimini ele geçirmeye çalıştığını vurgulayan Bilgin, Türk milletinin cesareti, dirayeti sonucu, terör örgütünün başarılı olamadığını aktardı.

15 Temmuz'un Türk milletinin dirilişinin gerçekleştiği gün olduğunu bildiren Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurarak tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasimize sahip çıkmıştır.

Bu yüce milleti bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda milletçe topyekün verilen ve tarihe altın harflerle yazılan mücadelelerde olduğu gibi 15 Temmuz'da da verilen büyük mücadele Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır.

Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda kahraman, aynı zamanda gazi, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır. Bu millet vatanı uğrunda şehadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuz'un kahramanlarını asla unutmayacaktır."

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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