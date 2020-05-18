Kırklareli Valisi Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Bilgin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu belirtti.



Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu aktaran Vali Bilgin, "Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak milletimizin umut kaynağı gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'yi geleceğe emin adımlarla taşıyacağına inandığını bildiren Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur.

İnsanları sevmeyi, adalete, insan haklarına saygıyı, büyük düşünmeyi, hedefleri doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmayı bir hayat felsefesi haline getirmelisiniz. Sizlerin enerjisi ülkemize değer katmaktadır."