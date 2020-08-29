Kırklareli Valisi Bilgin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Büyük zaferin 98'nci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını bildiren Vali Bilgin, Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde, zor şartlar ve her türlü imkansızlıklar içerisinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde kahraman milletin azim ve kararlılığı ile 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde zaferle taçlandığını ifade etti.

Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, Vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Milleti için Ağustos ayının ayrı bir özelliği vardır. 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya adım atan Türk Milleti, 30 Ağustos 1922 de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında elde edilen zaferlerle Anadolu'yu yeniden yurt edinmiştir. Zaferlerle dolu olan bu ayda geçtiğimiz günlerde de Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfini Sakarya'da ki sondajında Karadeniz'de gerçekleştirmiş ve böylece enerji alanında da tam bağımsız ülke olma yolunda olma çok önemli bir adım atmıştır."