Kırklareli Valisi Bilgin'den "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bilgin, yeni yıl mesajında, umut ve beklentilerle yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Yeni yılı sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması gerektiğini bildiren Bilgin, "Tüm vatandaşlarımızı hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde ve aşılama uygulamasının yapıldığı yerlerde aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasını önlemek için çalışan sağlık görevlilerine teşekkür eden Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Ayrıca, 2020 yılının başından itibaren dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemede büyük emek veren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, alınan tedbirler ve kurallara uyma konusunda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Dünyanın neresinde olursa olsun garip, dertli, ihtiyaç sahibi herkese şefkat ve merhamet elini uzatan, bütün insanlığa çok büyük değerler katan ve katkılar sunan güzel ülkemizin kalkınmada daha da ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle 2022 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kırklareli halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım"