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Kırklareli Valisi Bilgin'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
6 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek olduğunu belirtti.
Tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından başlatılan yardım kampanyalarının sona erdirildiğini bildirdi.
Bilgin, yardım etmek isteyen vatandaşların "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verebileceklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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