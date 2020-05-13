Kırklareli Valisi Bilgin'den, Dünya Çiftçiler Günü mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin mesajında, Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomisinin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde çiftçilerin önemli bir ol oynadığını belirtti.

Çiftçilerin sofralara ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretimde emeklerinin olduğunu bildiren Bilgin, geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu halka ulaştıran çiftçilerin emeklerinin kutsal olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin, tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar insanlar olduğunu aktaran Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden yola çıkarak, toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe katkı sağlaması dileğiyle, toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadın, erkek çalışan, üreten ve elde ettiği ürüne değer katarak insanlara sunan, ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum."