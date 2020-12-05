Kırklareli Valisi Bilgin'den Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgini mesajında, hayatın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve üretkenliği ile var olan, yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerler ile geleceği şekillendiren kadınların medeni toplum olmanın en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu özel günün Türkiye için milat olduğunu ifade eden Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Ulusal Kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, mermi taşıyan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Bu hakkın verilmesinde önderlik eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan ihtimal yoktur' diyerek, Türk kadınına sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, iş dünyasında hukukta, aile içinde çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının yolunu açmıştır."