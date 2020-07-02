Kırklareli Valisi Bilgin'den İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret - Son Dakika

Yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Bilgin, kentin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Bilgin, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bakan Soylu'dan Pınarhisar ve Demirköy ilçelerine yeni hükumet konağı yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.

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