Kırklareli Valisi Bilgin'den kitap okuyun çağrısı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla evlerinde bulunan vatandaşların zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün kitap okumak için fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

"Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor Projesi" kapsamında en fazla kitabı okuyanların da altınla ödüllendirileceğini ifade eden Bilgin, bu tür çalışmalar ile kentin okur yazarlık seviyesini en üst seviyelere çıkartmak istediklerini anlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 3 ay önce kentin birçok noktasına "panik yapma kitap oku" sloganıyla kitaplıklar konulduğunu dile getiren Bilgin, tüm vatandaşların kitaplıklardan diledikleri kitaplara ulaşabileceklerini kaydetti.

En çok kitap okuyan 25 kişinin tam altın ile ödüllendirileceğini aktaran Bilgin, "100 vatandaşımız yarım altın, 100 vatandaşımız da çeyrek altınla ödüllendirilecek. Okumak altın değerindedir. Okumak insana hem bilgi kazandırır hem de virüse karşı insanı güçlendirir." dedi.