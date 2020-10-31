Kırklareli Valisi Bilgin'den Kızılay Haftası mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında Türk Kızılayı'nın Hilal-i Ahmer'den bugüne 152 yıldır geleneğini sürdürerek memlekette ve yeryüzünün dört bir yanında insanların en zor zamanlarında yanlarında olan, yürüttüğü bu vazifeyle ülkemizin yüz akı olan en köklü insani yardım kuruluşu olduğunu bildirdi.

Türk Kızılayı'nın savaşta ve barışta gönüllü olarak yardımlarda bulunduğunu belirten Bilgin, dil, din, ulus, renk gibi hiçbir ayrım yapmadan ve çıkar gözetmeden insanların yardımına koşmak, Türk Kızılayı'nın hizmet anlayışının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kızılayın fedakarca görev yaptığını belirten Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Türk Kızılayı bu insani yardımlarını sadece doğal afet dönemlerinde afetzedelere değil, aynı zamanda açlık felaketinin baş gösterdiği, iç savaşların sürdüğü, kuşatma altında yer alan, zulme uğrayan halklara da yapmakta, onların günlük gıda, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İnsanlık adına ulvi görevler üstlenerek ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özellikle pandemi süresince göstermiş oldukları destek ve yardımlarından dolayı Türk Kızılay'ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, tüm halkımızın Kızılay Haftası'nı kutlarım."