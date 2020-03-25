Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlarda koronavirüs vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlarda koronavirüs vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan 487 kişinin karantina amacıyla Hundi Hatun Yurdu'na yerleştirildiğini, bu kişilerin 14 gün tedbir amacıyla karantinada tutulacağını söyledi.

Sosyal medyada "Kırklareli'nde vaka var", "Hastane karantinaya alındı", "Hasta var, yoğun bakıma kaldırıldı", "Hastanede çalışan tanıdığım dedi, bize bilerek söylenmiyor" gibi asılsız paylaşımlar yapıldığını anlatan Bilgin, vatandaşların asılsız söylenti ve paylaşımlara inanmaması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlara sağduyulu olmaları çağrısında bulunan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen hiçbir vatandaşımızda koronavirüs tespit edilmemiştir. Her gün gereken konularda basın açıklamaları yapıyoruz. İnanın oralara ben vali olduğum halde giremiyorum. Bu kadar açık ve net. Orada kalanların dışarıya çıkmaları da asla söz konusu değil. Bu konuda koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın endişe edeceği hiçbir şey yok. Kentimizde yaşayan ve şüphelendiğimiz tüm hastalar üzerinde yaptığımız testler negatif çıkmıştır. Pozitif çıkan hiçbir test yoktur."

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32 Kaynak: AA

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