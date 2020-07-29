Kırklareli Valisi Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, bayramların birlik, beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç neşe, coşkunun buluştuğu, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları özel günler olduğunu belirtti.

Bayramı idrak etmenin heyecanının yaşandığını ifade eden Bilgin, geçmişinden gururla bahsedilen güçlü medeniyet anlayışına sahip bir milletin fertleri olarak, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramların huzur ve coşku içerisinde geçmesinin önemine değindi.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu bayramların en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin getirdiği huzur ortamının değerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derin etkilerini yaşadığımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile bu seneki bayram kutlamalarımızda el öpmek yerine sevgimizi göstermeli, kontrollü sosyal hayatı alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temenni ederim." diye kaydetti.