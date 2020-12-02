Kırklareli Valisi Bilgin'den Mevlana Haftası mesajı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mevlana Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Mevlana'nın Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında geldiğini belirtti.

Hz. Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" sözleriyle insanlığa seslendiğini belirten Bilgin, "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" dizelerinde de nefretten, şiddetten ve kibirden arındırılmış bir dünyanın kurulabilmesi için yüzyıllar öncesinden yol göstermeye çalıştığını ifade etti.

Millet olarak, Mevlana'nın nasihatlerine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini bildiren Vali Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana hem yaşayışı hem eserleri hem de asırlar ötesine geçen öğretileriyle gönül dünyamızı aydınlatan, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü tohumları ekmekte, barış içerisinde yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğunu dizeleri ve sözleriyle söylemektedir.Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en büyük mesajı aşk, sevgi ve birliktir. O aynı zamanda barışın ve kardeşliğin simgesidir.

Bu duygu ve düşüncülerle şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali, inancı estetikle harmanlayan büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'yı sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Mevlana Haftası'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."