Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den "Nevruz" Mesajı

Kırklareli Valisi Bilgin'den "Nevruz" Mesajı

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Valisi Bilgin'den
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, nevruzun bolluk, bereket ve baharın müjdecisi olduğunu belirtti.

Nevruzun Türkiye ve dünyaya huzur, kardeşlik getirmesi dileğinde bulunan Bilgin, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan Kafkaslar'a ve Ortadoğu'ya kadar çok büyük bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı'nın, kültür ve geleneklerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bilgin, "Asırlar boyunca hükmettiği topraklarda nevruzun simgesi olan huzuru, barışı, kardeşliği, adaleti hakim kılmaya çalışan Türk milleti, bugün yine aynı duygularla mazlumların sesi olmaya, yardıma muhtaçlara el uzatmaya, ekmeğini paylaşmak için mücadele etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:09 Kaynak: AA

21 Mart, Lütfullah Bilgin, Nevruz Bayramı, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yunanistan Dışişleri Bakanı: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den "Nevruz" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]