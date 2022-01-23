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Kırklareli Valisi Bilgin'den olumsuz hava koşullarında seyahat uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin'den olumsuz hava koşullarında seyahat uyarısı Açıklaması

23.01.2022 09:15
Kırklareli Valisi Bilgin'den olumsuz hava koşullarında seyahat uyarısı Açıklaması

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olumsuz hava koşullarında vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olumsuz hava koşullarında vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Vali Bilgin, İçişleri Bakanlığının "Kış tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında AFAD İl Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Bilgin, İl Özel İdaresi ekipleri, AFAD, UMKE, 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet ve jandarma birimlerinin kış tedbirlerine hazır olduklarını söyledi.

Vatandaşların yapılan uyarılara ve tedbirlere uymalarının önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Vatandaşlarımız olumsuz hava şartlarında seyahatlerini zorunluluk olmadıkça yapmamalarını, yola çıktıklarında da kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi hayati önem taşıyan ekipmanları mutlaka araçlarında bulundurmalılar." dedi.

Bilgin, yaşam şartlarının zorlaştığı bu günlerde Valilik olarak kalacak yeri ve imkanı olmayan vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osman Bilgin, Kırklareli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Bilgin'den olumsuz hava koşullarında seyahat uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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