Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den Roman Kursiyerlere Ziyaret

Kırklareli Valisi Bilgin'den Roman Kursiyerlere Ziyaret

59 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Bilgin'den Roman Kursiyerlere Ziyaret, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Merkezi ziyaret eden Vali Bilgin, burada kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Romanlara ekonomik olarak katkı sağlaması için dezavantajlı kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasına destek olacaklarını belirten Bilgin, gastronomi, ahşap, modelistlik ve örgü gibi el sanatları alanlarında eğitim alan kursiyerlerin istihdam edilmesi konusunda ciddi adımların atılacağını kaydetti.

Bilgin, ziyaret ettiği kursiyerlere hediyeler takdim ettikten sonra Vali Faik Üstün İlkokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:29 Kaynak: AA

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