Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den Taksi Durağı Ziyareti

Kırklareli Valisi Bilgin'den Taksi Durağı Ziyareti

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti.

Kırklareli Valisi Bilgin'den Taksi Durağı Ziyareti, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti.

Vali Bilgin, şoförlerin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, hayırlı ve bol kazançlı günler dileğinde bulundu.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarına anında çözüm bulmak için ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Bilgin, 2018 yılında kentte 800 projenin uygulandığı bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 lira olduğunu söyledi.

Toplam da ise 306 milyon 856 bin 735 lira yatırım yapıldığı ve çalışmaların devam ettiğini belirten Bilgin, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UBER Sürücüleri, Darp Edilen Meslektaşları İçin "Artık Yeter" Deyip Eylem Yaptı Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den Taksi Durağı Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]