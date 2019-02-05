Kırklareli Valisi Bilgin'den Taksi Durağı Ziyareti
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, taksi durağını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti. Vali Bilgin
, şoförlerin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, hayırlı ve bol kazançlı günler dileğinde bulundu.
Vatandaşların istek ve sıkıntılarına anında çözüm bulmak için ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Bilgin, 2018 yılında kentte 800 projenin uygulandığı bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 lira olduğunu söyledi.
Toplam da ise 306 milyon 856 bin 735 lira yatırım yapıldığı ve çalışmaların devam ettiğini belirten Bilgin, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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